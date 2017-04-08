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Артем Кузелев

Андреа Пежич на обложке GQ. Апрель, 2017

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  • 08 Апреля 201709:32
Сюжеты: Андрей Пежич, GQ

Редакция португальской версии журнала GQ пригласила модель и актрису на роль главной героини апрельского номера.

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  • GQ. Апрель, 2017

Кажется, Андреа Пежич готова вновь активно заняться своей карьерой. Пропав ненадолго из центра внимания модных журналов, актриса и модель наконец вернулась. После недавней фотосессии Терри Ричардсона Андреа появилась на двух обложках свежего номера португальской версии GQ. Снимал Пежич постоянный фотограф издания Бранислав Симончик.

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