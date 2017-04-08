Андреа Пежич на обложке GQ. Апрель, 2017

Редакция португальской версии журнала GQ пригласила модель и актрису на роль главной героини апрельского номера.

1 / 2 GQ. Апрель, 2017



Кажется, Андреа Пежич готова вновь активно заняться своей карьерой. Пропав ненадолго из центра внимания модных журналов, актриса и модель наконец вернулась. После недавней фотосессии Терри Ричардсона Андреа появилась на двух обложках свежего номера португальской версии GQ. Снимал Пежич постоянный фотограф издания Бранислав Симончик.