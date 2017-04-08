Андреа Пежич на обложке GQ. Апрель, 2017

Редакция португальской версии журнала GQ пригласила модель и актрису на роль главной героини апрельского номера.
Кажется, Андреа Пежич готова вновь активно заняться своей карьерой. Пропав ненадолго из центра внимания модных журналов, актриса и модель наконец вернулась. После недавней фотосессии Терри Ричардсона Андреа появилась на двух обложках свежего номера португальской версии GQ. Снимал Пежич постоянный фотограф издания Бранислав Симончик.
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