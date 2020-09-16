Андрей Аболенкин расскажет о трендах 2021 года в московском «Экспоцентре»

Команда шоурума «Выставка российских дизайнеров» подготовила лекцию Андрея Аболенкина «Тенденции 2021. Линии силы в дизайне одежды».

Аналитик моды и эксперт шоурума «Выставка российских дизайнеров» Андрей Аболенкин расскажет о том, что сохранится в будущем году из долгосрочных трендов и почему. Этим интересуют сейчас прогнозы, сделанные до пандемии. Любопытно будет проанализировать по уже имеющимся данным и съемкам, как меняются тенденции и потребительские предпочтения под действием кризиса, а также как в дизайне одежды примиряются главные противоположности: консервативный реализм и желание проявить себя.

Встреча состоится в оффлайн-формате 17 сентября 12.00 – 13.30 в зале «Бизнес» ЦВК «Экспоцентр» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14.

Также лекцию можно будет посмотреть в онлайн-формате в Zoom, где участники смогут задать вопросы спикеру в прямом эфире.

Купить доступ на мероприятие можно по ссылке.