Президент СОЮЗЛЕГПРОМА Андрей Разбродин направил обращение главе Правительства Михаилу Мишустину в связи с непростой ситуацией, сложившейся в отечественном легпроме из-за эпидемии коронавируса

25.03.2020 г. № АР-53/88

Председателю Правительства Российской Федерации

М.В.Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) благодарит Вас за оказываемую поддержку бизнесу в непростых условиях борьбы с коронавирусом и экономической нестабильности.

По данным государственной регистрации, на 1 января 2020 года в России в сфере текстильной промышленности и производства одежды действовало 18,3 тыс. предприятий, большинство из которых относятся к малому бизнесу. До 80% работников отрасли составляют женщины.

В этой связи полагаем крайне важным обратить Ваше внимание на возникшие в отрасли сложности из-за распространения коронавируса. В отличие от компаний, выпускающих продуты питания и средства гигиены, спрос на которые по известным причинам вырос в десятки раз, производители большинства групп товаров легкой промышленности оказались в крайне сложной ситуации.

Предприятия легкой промышленности, особенно - работающие на розничного покупателя (выпуск одежды, обуви, домашнего текстиля и др.), столкнулись с резким спадом продаж. По данным опроса предприятий-членов СОЮЗЛЕГПРОМа, в первой половине марта реализация упала в два и более раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В последние несколько дней продажи практически остановились. Вызвано это падением покупательского трафика в торговых центрах, владельцы которых признавать эти обстоятельства форс-мажором и корректировать арендные ставки в большинстве своем отказываются. Идет падение продаж во всех каналах e-commerce.

Дополнительные проблемы возникли из-за резкого удорожания сырья, значительная часть которого приобретается за рубежом за валюту. Зависимость от поставок импортного сырья и комплектующих является критической для легкой промышленности. У большинства производителей сырьевых запасов хватит лишь на 1-2 месяцев работы.

Справочно: по итогам 2019 года было импортировано сырья для легкой и текстильной промышленности на общую сумму более 2,5 млрд. долларов.

При этом предприятиям рекомендовано переводить работников на надомный труд с сохранением заработной платы, что создает дополнительную нагрузку на бизнес.

На многих предприятиях отрасли средний возраст работников производственных участков составляет 50+, который граничит с критическим в данной ситуации. В этой связи работодатели вынуждены временно приостанавливать производственную деятельность, поскольку перевод на «удаленный труд» рабочих производственных участков невозможен.

При столь драматическом снижении продаж в сочетании с удорожанием сырья и материалов, большинство компаний отрасли не будут в состоянии исполнять свои обязательства, включая своевременную выплату заработной платы. Возникает риск остановки производства и увольнения работников.

Сохранение рабочих мест, смягчение негативных социальных последствий эпидемии коронавируса – это основные задачи бизнеса, решение которых станет возможным только при участии государства.

В этой связи, считаем жизненно необходимыми следующие меры поддержки для предприятий легкой и текстильной промышленности:

законодательно признать развитие пандемии коронавируса обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для производства, розничной и оптовой торговли товаров легкой и текстильной промышленности (что не исключает распространение этих обстоятельств и на другие отрасли);

отнести текстильную и легкую промышленность к отраслям, наиболее пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (наряду с туризмом и транспортом);

обязать банки-кредиторы не взимать в течение 3-х месяцев проценты по выданным кредитам. Перенести на 6-12 месяцев плановые сроки возврата выданных кредитов. Выпадающие доходы коммерческих банков рефинансировать целевыми займам ЦБ.

в целях повышения доступности кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств, возобновить действие программы субсидирования процентных ставок по кредитам для предприятий текстильной и легкой промышленности.

установить для всех предприятий легкой и текстильной промышленности, независимо от форм собственности, налоговые каникулы по страховым взносам на заработную плату, сроком на три месяца, начиная с марта 2020 года;

для предприятий легкой и текстильной промышленности предоставить отсрочку на 3 месяца, начиная с марта 2020 г., по налоговым платежам (кроме страховых взносов на заработную плату) по всем видам налогов федерального и регионального уровня;

введение моратория на проведение органами государственной власти проверок хозяйствующих субъектов, относящихся к текстильной и легкой промышленности, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

признание остановки производства простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Оплату во время данного простоя производить, исходя из 2/3 тарифной ставки оклада, в соответствии со статьей 157 ТК РФ. Данные выплаты не облагать страховыми взносами на заработную плату.

установление на три месяца, начиная с апреля 2020 г., 50% скидки от арендной ставки площадей в торговых центрах, арендуемых предприятиями, относящихся к отрасли легкой и текстильной промышленности. Компенсацию потерь арендодателя производить из резервного фонда;

предприятиям текстильной и легкой промышленности установить на три месяца, начиная с марта 2020 г., каникулы по платежам за коммунальные услуги субъектам естественных монополий (газ, пар, электроэнергия, тепловая энергия);

в целях снижения финансовой нагрузки на бизнес, перенос срока начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации на 1 января 2022 года;

приравнивание сегодняшних рекомендаций Правительства о переходе на удаленный труд к больничному для работников производственного звена старше 65 лет до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не станет контролируемой. Тем самым, предприятие получит возможность компенсировать вынужденный производственный простой за счет оплаты больничного, который частично возместит ФСС;

расширение за счет продукции текстильной и легкой промышленности (пряжи хлопчатобумажной Nm 34, 50, 54, марли хлопчатобумажной, волокна и нитей полиэфирных, материалов нетканых, используемых для изготовления медицинских масок и защитной одежды и др.) перечня товаров, помещаемых для хранения в государственном материальном резерве, предназначенном для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации, неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, оказания гуманитарной помощи и оказания регулирующего воздействия на рынок.

Только совместные действия государства и бизнеса в это непростое время помогут сохранить достигнутые результаты в легкой промышленности, в том числе, в части импортозамещения, сберечь кадровые ресурсы, не допустить социальную напряженность и достойно преодолеть кризис.

Президент

Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности

Андрей Разбродин