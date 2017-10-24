Андрей Шаров … и пришел Фортинбрас SS’18

Коллекция под названием «... и пришел Фортинбрас» вынашивалась Андреем несколько лет: «Как художнику театра мне пока так и не удалось соприкоснуться с Шекспиром. Я ставил классику, но вот Шекспира никогда. Эта коллекция – мои сумбурные мысли от прочтения “Гамлета”. Все что мне удалось сделать в этой коллекции – это наконец-то избавится от навязчивых состояний, которые мешали мне спокойно существовать последние полтора года. Конечно, я смотрю на эту трагедию глазами человека 21-го века. Это кайф, что спустя столетия эта вещь “идет по вене”. Такое послевкусие Гамлета…»

«Десять лет назад, будучи одним из самых известных дизайнеров, я ушел из моды. Мне стало скучно... А когда мне скучно, я не могу себя, да и не хочу заставить чем то заниматься... Закрыл свое BUREAU 365 и стал думать чем заняться дальше. Мне было очень сложно прощаться с людьми, которые прошли со мной долгий путь и я создал все условия, что бы они уходили от меня сами.»

После десяти лет перемещений в пространстве, пожив в разных странах, накопив впечатлений от путешествий и занятия живописью ему удалось снова взяться за любимое дело. По словам Андрея коллекция получилась очень особенной: это не одежда в чистом утилитарном смысле этого слова – это образы, это синтез театрального костюма и моды. В новой коллекции художник попытался соединить все, что он любит и чем занимается на протяжении всей жизни: театр, живопись и моду. Еще одним интересным фактом можно назвать то, что коллекция приснилась Андрею: как говорит сам художник, ему очень редко снятся сны, которые он запоминает, а в этом случае, он хорошо запомнил шоу и все детали, и некоторое время спустя все-таки решил взяться за дело.

Новую коллекцию нельзя описать общими терминами, так как и материалы, и формы, и техника были заимствованы из области театрального костюма, хотя определенно она обладает всеми качества высокой моды. Элементы китча и средневековой шекспировской эстетики стоят на ряду с гранжем и “панковостью”. И все это украшают оригинальные принты и ручные росписи. Центральное место в коллекции безусловно занимают кожаные косухи с металлическими клепками и балаклавы из кольчуги, которые нас возвращают в средневековье. Весь модельный ряд коллекции носит дух гамлетовской дилеммы и противоречивости. Как модельер, Андрей отлично справляется, удерживая одну линию и сохраняя общий стиль, а как художник по костюм, заставляет нас восхищаться деталями, которые передают задуманный контекст и погружают нас в мир шекспировской драматургии.



О дизайнере

Модельер и художник Андрей Шаров работает в театре и кино. За 25 лет он поставил более 50 спектаклей в лучших театрах страны, а именно: театр п/р «О. Табакова», театр «Современник», «Малый театр», «театр на Малой Бронной», театр «Практика», театр им. «Моссовета» и многих других театрах. Как живописец и художник с международным именем, Андрей Шаров постоянно принимает участие в выставках и арт-форумах по современному искусству. Его полотна продаются на лучших аукционах мира, таких как: Sotheby`s, Conteporary Art Day (NY, USA), Phillips Under the Influence (London), Christie`s Interiors (London), - а персональные выставки проходят в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Монако. Также Андрей является лауреатом престижных театральных премий «ЧАЙКА» и «Текстура».