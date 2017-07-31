Анджелина Джоли в каверстори Vanity Fair. Сентябрь, 2017

Голливудская актриса, режиссер и продюсер стала главной героиней свежего номера журнала Vanity Fair.

1 / 9 Vanity Fair. Сентябрь, 2017

















Взяв бессрочный творческий отпуск, Анджелина Джоли время от времени появляется на журнальных обложках. Новым фотопроектом с участием актрисы и режиссера стала каверстори сентябрьского номера Vanity Fair. Снимали Анджелину, примерившую очень красивые образы, парни из фотодуэта Mert & Marcus.

Что касается большого экрана, то Джоли еще не скоро порадует нас своим появлением в кино. Однако уже в этом году выйдет картина «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», рассказывающая о непростой судьбе камбоджийской писательницы Лунг Анг. В этом проекте Анджлина выступает в качестве сценариста, продюсера и режиссера.