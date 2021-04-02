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Animalism от United Colors of Benetton

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  • 02 Апреля 202121:20
Сюжеты: Benetton

Камуфляжный принт и темные оттенки в мужской версии; шокирующий розовый и английская вышивка – в женской: и что же между ними общего? Животные! Именно им United Colors of Benetton отводит почетное первое место.  В очередной раз бренд призывает людей беречь окружающую среду и ее обитателей, сохранять исчезающие виды животных и позаботиться об экологии.

Рисунок, имитирующий черепаший панцирь, становится идеальным принтом для летящей юбки, а также парки в армейском стиле и футболки с оборками. Хобот слона органично украшает рукав свитера, который в технике color block объединяет насыщенный оливковый с оттенком сочной фуксии. Лаконичный крой парки идеально подчеркнут неоново-розовым цветом, напоминающим знаменитую жевательную резинку Bubblegum.  Он же преобладает в базовых вещах белого и бежевого оттенков, джинсовом платье с воланами и брюках-карго цвета хаки. Все эти элементы складываются в идеальную городскую капсулу, воспевающую дикие, свободные и так нуждающиеся в защите джунгли в наших сердцах!

https://www.instagram.com/benetton_russia/

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