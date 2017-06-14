Российская супермодель Анна Белис взялась покорять чарты ITunes

«Ты моя вселенная»

Быть моделью – это особый дар и призвание, но вместе с ним часто идут рука об руку и другие таланты человека.

Топ-модель Анна Белис – восходящая звезда российского модельного бизнеса – является одним из таких людей, о ком можно сказать «талантливый человек, талантлив во всем».

Анна Белис за прошлый год совершила настоящий прорыв в мире Fashion: громкие титулы на международных конкурсах красоты, участие в показах на Mercedes-Benz Fashion Week, премия Топ-модель года по версии журнала Women’s Time, многочисленные появления в лучших глянцевых журналах по всему миру включая Vogue. Сегодня она востребована не только в России, но и за рубежом. Ее график расписан поминутно: вчера – съемки на Мальдивах, сегодня – в Мюнхене, завтра – в Барселоне. В Москве съемки и мероприятия с утра до позднего вечера. В декабре прошлого года Анна открыла собственное нестандартное модельное агентство. В безумном графике Анны каким-то образом умещается съемки в кино (Анна закончила школу-студию МХАТ).

Но недавно Белис удивила всех, даже своих родителей, попробовав себя в новом амплуа – в качестве певицы. В июне 2017 на Itunes вышел дебютный сингл Анны Белис “Universe”, автором которого стал певец и композитор Олег Сидоров (известный по проектам «Главная сцена», «Новая Волна», «Голос»). Драйвовая композиция на английском языке записана в жанре поп-рока. Через песню Анна пытается донести важность того, что не нужно сдаваться, если ты упал, а пробовать вновь и вновь. Ничто не должно сломить уверенность в себе. Еще одна песня в копилку тех меломанов, кто любит тему борьбы и победы над поражениями из серии «I will survive».

О своей музыке сама Анна говорит так: «Музыка должна вдохновлять, трогать. Мы должны учиться по музыке, словно по книгам. Для меня музыка - там, где есть смысл». В ближайших планах Анны Белис - съемка и презентация клипа “Universe”. Чем еще она собирается удивить зрителей и подписчиков? По словам Анны, она пытается писать и сама тексты и музыку. Все песни основаны на личном опыте, и не за горами очередной сюрприз для поклонников - выход русскоязычной песни собственного сочинения.

Анна Белис - не первая модель, пробующая себя в роли певицы. Карла Бруни, Алессандра Амброзио, Наоми Кэмбелл также записали настоящие хиты, которые разошлись миллионными тиражами. А Ванесса Паради и вовсе сегодня известна в первую очередь как певица, хотя начинала свой путь в качестве модели. Желаем Анне не меньшего успеха.

Фото: Katya Kuzmina