Анна Делло Руссо распродает свою коллекцию

Являясь одной из самых азартных коллекционерок одежды, аксессуаров и украшений, Анна Делло Руссо продолжает избавляться от накопленного.

В начале этого года редактор японского Vogue и одна из самых азартных коллекционерок одежды выставила на аукцион 30 комплектов из своей богатой коллекции. Кроме того, расчищая шкафы, Анна Делло Руссо представила на портале Net-A-Porter еще 150 экземпляров одежды и аксессуаров. И этим дело не ограничилось! Анна продолжает глобальную распродажу и теперь предлагает коллекцию винтажных украшений. На сайте Vestiaire Collective икона стиля выставила на торги 38 предметов по доступной цене. Здесь, например, можно приобрести золотое ожерелье Balenciaga за 250 долларов, винтажный воротник в форме крокодила за 205 долларов или ожерелье Chanel за 820 долларов.