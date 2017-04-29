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Артем Кузелев

Анна Иверс для Vogue Paris. Май, 2017

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  • 29 Апреля 201712:50
Сюжеты: Vogue

Немецкая топ-модель появилась в большой фотосессии парижского Vogue.

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  • Vogue Paris. Май, 2017

Майский номер французского Vogue уже анонсировал одну из ведущих фотосессий майского номера. Главной героиней той съемки стала итальянка Виттория Черетти, позировавшая для Марио Тестино. Еще одним ведущим фотопроектом последнего весеннего выпуска стала совместная работа Аласдера Маклеллана и Анны Иверс. Перед объективом фотографа немецкая топ-модель предстала в очень нежных образах в компании парней, занимающихся музыкой, серфингом и скейтингом.

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