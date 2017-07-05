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Артем Кузелев

Анна Иверс, Джулия Нобис и Натали Уэстлинг для W. Август, 2017

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  • 05 Июля 201710:20
Сюжеты: W Magazine

Одни из самых популярных девушек модной индустрии стали героинями нового фотопроекта Эдварда Эннифула.

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  • W. Август, 2017

Возглавив британскую редакцию Vogue, Эдвард Эннифул не собирается отказываться от карьеры фотографа. Для августовского номера журнала W он создал большой и довольно необычный фотопроект. Перед объективом Эннифула позировали такие звезды модельного бизнеса, как Анна Иверс, Джулия Нобис и Натали Уэстлинг. Девушки в компании непрофессиональных моделей разыграли уличные сцены, а также поработали в студии фотографа.

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