Анна Иверс, Джулия Нобис и Натали Уэстлинг для W. Август, 2017

Одни из самых популярных девушек модной индустрии стали героинями нового фотопроекта Эдварда Эннифула.

1 / 17 W. Август, 2017

































Возглавив британскую редакцию Vogue, Эдвард Эннифул не собирается отказываться от карьеры фотографа. Для августовского номера журнала W он создал большой и довольно необычный фотопроект. Перед объективом Эннифула позировали такие звезды модельного бизнеса, как Анна Иверс, Джулия Нобис и Натали Уэстлинг. Девушки в компании непрофессиональных моделей разыграли уличные сцены, а также поработали в студии фотографа.