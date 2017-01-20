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Артем Кузелев

Анна Иверс – лицо кампании Isabel Marant. Весна-лето, 2017

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  • 20 Января 201712:28
Сюжеты: Isabel Marant, Рекламные кампании

Германская фотомодель стала главной героиней новой рекламной кампании марки Isabel Marant.

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  • Isabel Marant. Весна-лето, 2017

Второй год подряд авторитетный портал Models.com называет Анну одной из лучших моделей. Блондинка, которую сравнивают с Клаудией Шиффер и Брижит Бардо, активно снимается в рекламе и журнальных фотосессиях, а также выходит на подиум во время Недель моды. За такое трудолюбие, талант и выразительную внешность Анна и пользуется популярностью у редакторов изданий и креативных директоров ведущих марок.

Для весенне-летней рекламной кампании Isabel Marant девушку снимали участники фотодуэта Inez & Vinoodh. Получилось очень стильно.

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