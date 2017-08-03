Анна Иверс вновь названа лицом Isabel Marant

Германская топ-модель в очередной раз снялась в рекламной кампании парижской модной марки.

1 / 9 Isabel Marant. Осень-зима, 2017/18

















Анна Иверс вновь стала героиней съемки парижской марки Isabel Marant. На этот раз германская фотомодель представляет коллекцию сезона осень-зима 2017/18. Кадры кампании выполнены в немного странной технике коллажа. За создание снимков отвечали знаменитые фотографы дуэт фотографов Инес ван Ламсвеерде и Винудх Матадин.