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Артем Кузелев

Анна Иверс вновь названа лицом Isabel Marant

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  • 03 Августа 201718:51
Сюжеты: Isabel Marant

Германская топ-модель в очередной раз снялась в рекламной кампании парижской модной марки.

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  • Isabel Marant. Осень-зима, 2017/18

Анна Иверс вновь стала героиней съемки парижской марки Isabel Marant. На этот раз германская фотомодель представляет коллекцию сезона осень-зима 2017/18. Кадры кампании выполнены в немного странной технике коллажа. За создание снимков отвечали знаменитые фотографы дуэт фотографов Инес ван Ламсвеерде и Винудх Матадин.

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