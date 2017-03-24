Анна Кливленд для Vogue Italia. Март, 2017

Одна из самых необычных современных манекенщиц стала героиней большого фотопроекта итальянского Vogue.

1 / 10 Vogue Italia. Март, 2017



















В мартовском номере Vogue Italia опубликован удивительный и очень красивый фотопроект Like a DIVA. Главная роль в съемке досталась одной из самых необычных моделей Анне Кливленд. Обладая нестандартной для манекенщицы внешностью, Анна в последние пару лет завоевала сердца многих дизайнеров и редакторов журналов. Многие из них утверждают, что грация и уверенность в себе передались Кливленд от ее матери, популярной в 1970-х модели Пэт Кливленд. В образе оперной дивы для мартовского Vogue девушку снимало Майлз Олдридж.