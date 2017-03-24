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Артем Кузелев

Анна Кливленд для Vogue Italia. Март, 2017

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  • 24 Марта 201712:54
Сюжеты: Vogue

Одна из самых необычных современных манекенщиц стала героиней большого фотопроекта итальянского Vogue.

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  • Vogue Italia. Март, 2017

В мартовском номере Vogue Italia опубликован удивительный и очень красивый фотопроект Like a DIVA. Главная роль в съемке досталась одной из самых необычных моделей Анне Кливленд. Обладая нестандартной для манекенщицы внешностью, Анна в последние пару лет завоевала сердца многих дизайнеров и редакторов журналов. Многие из них утверждают, что грация и уверенность в себе передались Кливленд от ее матери, популярной в 1970-х модели Пэт Кливленд. В образе оперной дивы для мартовского Vogue девушку снимало Майлз Олдридж.

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