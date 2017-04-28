Анна Винтур на обложке Business of Fashion. Май, 2017

Главный редактор Vogue стала главной героиней специального выпуска одного из самых влиятельных изданий модной индустрии.

Есть ли что-то такое, чего не может Анна Винтур? Навреное, нет. Главред амеркианского Vogue и самая влиятельная персона модной индустрии снимается в комедийных шоу, встает каждое утро в пять часов, чтобы поиграть в теннис перед работой, занимает ведущие посты в Conde Nast, смело и безапелляционно выражает свое мнение, а теперь и снимается для обложек. Специальный майский номер журнала Business of Fashion вышел с каверстори, для которой Винтур позировала перед объективом Патрика Демаршелье в образе «президента моды».

Такой выбор главный редактор издания Имран Амед объяснил в своем письме месяца: «Если бы существовал президент моды, то, несомненно, это была бы Анна Винтур». Что ж, сомнений в этом быть не может: Винтур – настоящий ветеран индустрии. Присоединившись к команде Conde Nast в 1983 году, сегодня она является креативным директором всех изданий, принадлежащих медиахолдингу. В ноябре же исполнится 30 лет, как она занимает посту главы американской Библии моды.

В интервью, которое можно найти под обложкой, Анна рассказывает о современной модной индустрии и ее будущем. Кроме того, Винтур адет свою оценку самым популярным американским брендам: Calvin Klein, Coach, Diane von Furstenberg и Oscar de la Renta. В наряде из актуальной коллекции первой марки она и появилась на обложке журнала.