Анна Винтур не собирается уходить на пенсию

На этой неделе в сети появились слухи о том, что главный редактор американского Vogue собирается покинуть свой пост.

Источником слухов стала публикация желтого издания Page Six Is Anna Wintour Out at Vogue? Автор статьи, ссылаясь на свои источники, сообщал, что 68-летняя Винтур собирается уйти на пенсию. По словам журналиста, главред американского Vogue планирует сделать это уже летом, сразу после свадьбы дочери. Новость шокировала общественность, однако представители Vogue US выступил с опровержением: «В этой истории нет ни капли правды». В холдинге Conde Nast также категорически опровергли слухи».