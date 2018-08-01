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Артем Кузелев

Анна Винтур останется на своем посту

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  • 01 Августа 201818:12
Сюжеты: Анна Винтур (Anna Wintour)

Издательский холдинг Conde Nast опроверг слухи о том, что Анна Винтур может оставить должность главного редактора Vogue.

Еще весной в индустрии появились слухи о том, что Анна Винтур собирается оставить пост главного редактора американского Vogue после свадьбы дочери. Однако на днях руководство издательства Conde Nast опровергло информацию. Кроме того, исполнительный директор компании Боб Сауэрберг рассказал, что Винтур сохранит за собой должности и главного редактора журнала, и арт-директора всего издательского дома.

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