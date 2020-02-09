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Артем Кузелев

Анна Винтур выступит на конференции в Москве

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  • 09 Февраля 202021:15
Сюжеты: Анна Винтур (Anna Wintour)

Легендарный главный редактор американского Vogue посетит Россию, чтобы выступить на конференции Conde Nast Digital Day.

Ежегодная конференция издательского холдинга состоится в Москве 2 апреля. Одним из ведущих спикеров мероприятия станет Анна Винутр. Вместе с легендарным главредом Vogue на мероприятии выступят президент Conde Nast Россия Анита Гиговская, главный редактор GQ Россия Игорь Гаранин, сооснователь Ex Nihilo Бенуа Вердье, шведский музыкант Джей-Джей Йохансон, руководитель Новой школы дизайна корпоративного университета Сбербанка Оливер Кемпкенс и исполнительный креативный директор Vice/Virtue Nothern Europe Мортен Грубак. Кроме того, организаторы конференции обещают встречи с другими экспертами модной индустрии и смежных направлений.

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