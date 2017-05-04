Анна Винтур запускает новый журнал

Главный редактор американского Vogue и актриса Гвинет Пэлтроу в скором времени представят новое издание, получившее название Goop.

Как сообщает издательский холдинг Conde Nast, совсем скоро Анна Винтур представит новый продукт. Журнал начнет выходить с сентября этого года, но будет едеквартальным, а не ежемесячным. Каждый номер издания Goop будет позиционироваться как коллекционный. Стоит отметить, что Goop – это бизнес-проект актрисы Гвинет Пэлтроу, в который на данный момент входят популярный сайт и линия косметики.