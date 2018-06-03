30 мая 2018 года на самой высокой смотровой площадке России и Европы в ММДЦ «Москва-Сити» прошел закрытый анонсирующий показ проекта «Russia.Modest Fashion Week» - «Modest fashion in the City». Это уже второе мероприятие в рамках RMFW, которое очень ярко выделяется на фоне всех модных показов в России

В апреле 2018 года на неожиданной и нестандартной площадке – на территории действующего Международного аэропорта «Внуково» в Москве прошел первый официальный анонсирующий модный показ. Неординарность площадки обоснована схожей концепцией, ведь Международный аэропорт «Внуково» также объединяет традиции и инновации, людей разных национальностей, культур и конфессий, соединяя страны и континенты. «Modest fashion in the City» 30 мая получило еще больший размах, показав по-настоящему высокую моду. В этот раз десять брендов, сотня образов и одна цель – продемонстрировать возможность успешно объединять традиции и стиль мегаполиса, востребованные дизайнерские решения и возможность соответствовать культурным нормам выглядеть благородно и современно. Мегаполис – место, где встречаются и успешно сотрудничают представители различных отраслей, культуры и религий.

В программе показа приняли участие дизайнеры и бренды:

− Alina Assi,

− Elena Shipilova,

− Ilona Bisultanova,

− Бюро Бану,

− Irada,

− Ayna Izbasar,

− Evelinkids & испанский бренд детской обуви Pablosky,

− магистры РГУ им. Косыгина Алексей Волегов & Никита Ермаков.

Представленные дизайнерами коллекции разносторонне раскрыли утонченность и притягательность направления Modest, столь актуального в современной России и мире.

К сожалению, смотровая площадка и требования безопасности не позволили вместить всех желающих посетить показ, за что организаторы приносят искренние извинения, заверив, что на основной неделе благопристойной моды в конце июня 2018 года постараются учесть все заявки, пожелания и запросы на аккредитацию.

Мероприятие поддержали и заслужили искреннюю благодарность и доверие: «Аrt Orange Kettle», сеть ресторанов «Урюк», салон авторских букетов «Биография цветов», «Меридиан Лайн», «Королевская вода». Стратегические партнеры проекта: «Vasya GQ» и «Позиционер», а также некоммерческая молодежная организация «Танцующий город», при информационном партнерстве с «РИА Мода», «PROfashion», «Модная сеть: Moda.ru и Fashion.ru» и «Intermoda».

Фото - Дима Бабушкин

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