Ante Kovac в подарок защитнику отечества!

Каждый праздник мы задаемся вопросом чем бы удивить родных и близких. Если с представительницами слабого пола это сделать проще, так как выбор для женского подарка велик, то для того чтобы удивить и действительно порадовать мужчину, приходится поломать голову. Особенно если стоит задача порадовать подарком мужчину, у которого есть все! Совсем скоро вся страна будет праздновать 23 февраля, поэтому, вопрос о подарке для мужчины актуален.
Казалось бы, что нужно мужчине? Пена для бритья или носки. Но стоит отнестись к мужчинам с должным вниманием, ведь они наше все! Они и защитники и кормильцы, а подарки ждут не меньше женщин. Если вы хотите проявить себя с креативной стороны и удивить презентом, бренд Ante Kovac поможет вам в этом. Ante Kovac - бренд эксклюзивной кожгалантереи, создающий сумки и аксессуары ручной работы из натуральной кожи. В каталоге бренда можно найти не только необычные женские аксессуары, но и заманчивые мужские саквояжи, сумки и портмоне.
Изделия бренда создаются в московской мастерской, каждое произведение имеет свой номер и никогда не повторяется. Если вы в поиске подарка для мужчины, уделяющему внимание к каждой детали, аксессуар Ante Kovac - это то, что вам необходимо. Каждое изделие не только внешне привлекательно, но еще и удобно в использовании. Натуральная телячья кожа, итальянская фурнитура, необычный дизайн и забота об удобстве в повседневной жизни - все это ощущается в произведениях бренда. А помимо готовых тематических коллекций, можно сделать индивидуальный заказ, по которому будут учтены все пожелания клиента.
В каждой мужской коллекции Ante Kovac бренд вдохновляется самыми лучшими мужскими качествами, подчеркивая всю суть настоящего мужчины. В коллекции "Инженер" представлены изделия, воспевающие российских гениев, которые меняли мир. В основу дизайна этой коллекции легли чертежи советских инженерных разработок, исполненные мастерами в технике выжигания и росписи по коже. Прототипами рисунков стали чертежи подводной лодки, танка, ракеты и истребителя ЯК-7. Довольно таки сдержанные модели сумок, саквояжей и портфелей, украшены по настоящему мужскими рисунками. Эти изделия органично впишутся как в повседневную жизнь, так и в офисный стиль и рабочие будни.
Мужская коллекция "Van Gogh" вдохновлена творчеством и биографией великого художника. Но если в женской коллекции представлены изделия с изображениями его картин, то в мужской можно найти лишь одну его работу, изображенную на изделиях - картину "Пара ботинок". Мужская коллекция скорее пропитана духом Ван Гога и его жизнью. Всем известно что художник любил путешествовать, именно это бренд решил воплотить в изделиях этой коллекции. Печати и билеты на поезда расположились по поверхности саквояжей и сумок, а украшает каждое изделие бирка с надписью "Mr. Van Gogh". Идея этой коллекции была в том, что якобы эти сумки-артефакты принадлежали самому Ван Гогу и каким-то удивительным образом, благодаря Ante Kovac, оказались в Ваших руках. Винтажный стиль коллекции подойдет для ценителей всего атмосферного, человеку не придающего особого внимания шаблонам и предпочитающего раскрепощенный стиль в одежде. Но даже не смотря на это, портфели этой коллекции выбирают респектабельные бизнесмены, сочетающие нетривиальный стиль Ante Kovac с классическим костюмом.
Одна из самых популярных мужских коллекций от Ante Kovac - "Первооткрыватели". В этой коллекции мастера бренда превзошли самих себя, представляя на суд зрителей мастерскую работу с кожей и фактурой материалов. В этой коллекции бренд снова обращается к истинно мужским достижениям, таким как энергетика, наука, военная стратегия, архитектура и строительство, путевое сообщение, исследование земного пространства - все это можно проследить в оформлении изделий коллекции.
В мире мужской моды очень сложно найти что-то действительно необычное и креативное, а этого так не хватает представителям сильного пола. И если вы так и не нашли подходящий подарок ко Дню защитника отечества, самое время открыть для себя мир Ante Kovac!
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