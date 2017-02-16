Ante Kovac в подарок защитнику отечества!

Каждый праздник мы задаемся вопросом чем бы удивить родных и близких. Если с представительницами слабого пола это сделать проще, так как выбор для женского подарка велик, то для того чтобы удивить и действительно порадовать мужчину, приходится поломать голову. Особенно если стоит задача порадовать подарком мужчину, у которого есть все! Совсем скоро вся страна будет праздновать 23 февраля, поэтому, вопрос о подарке для мужчины актуален.



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