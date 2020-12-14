Антисептики, которые убивают микробы и защищают кожу рук

Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в жизнь всей планеты. И как бы неприятно нам не было, вынуждены констатировать, что антисептики и маски стали неотъемлемой частью нашей жизни. В этом материалы мы хотим рассказать об антисептических средствах, которые убивают микробы и вирусы, обеззараживают наши руки и при этом не оказывают негативного воздействия на кожу.

Eveline Cosmetics быстро реагирует на потребности покупателей и предлагает актуальные продукты, которые ограничивают развитие бактерий, обеспечивая эффективную гигиену рук.

Антисептики из линейки Handmed+ от бренда Eveline Cosmetics.

Очищающее-освежающий лосьон для рук антибактериальный гигиенически очищает кожу рук и оставляет ощущение свежести. Защитная антисептическая формула эффективно освежает кожу, защищая ее от развития бактерий. Не требует смывания водой. Действует моментально сразу после нанесения. Обеспечивает высокую эффективность и степень защиты.

Содержит 70% спирта и обладает антибактериальными свойствами.

Обеспечивает мгновенную чистоту и защиту кожи рук

Освежающий защитный гель для рук антибактериальный с маслом чайного дерева предназначен для ежедневного ухода, гигиены и придания свежести коже рук. Защитная формула ограничивает развитие бактерий, обеспечивает эффективную гигиену без использования воды. Моментальное действие сразу после применения обеспечивает высокую защиту.

Гель-антисептик для рук с экстрактом шиповника и аллантоином Gel Antiseptic, ARAVIA Professional, 50 мл.

Цена: 300 руб.

Изопропиловый спирт - (изопропанол) рекомендуется ВОЗ, как эффективное средство защиты от бактерий и вирусов, особенно в период пандемии. Вирус - молекула белка, покрытая защитной липидной оболочкой. Спирт быстро и эффективно разрушает внешнюю липидную защиту вируса и обезвреживает его.

Для защиты вашей кожи мы добавляем в свои антисептики активные биокомпоненты.

Экстракт шиповника - обеспечивает питание и профилактику шелушений кожи.

Меры безопасности:

Гель на основе изопропилового спирта легко воспламеняется. Беречь от огня и чрезмерного нагревания. Только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза. Детям применять только под присмотром взрослых.

Применение:

Выдавить небольшое количество геля на ладонь и тщательно распределить по коже до полного высыхания. Не смывать!

Детский антисептический гель для рук - ANTISEPTIC Hand Gel for KIDS от MIXIT, 60 мл.

Цена: 165 руб.

Детский антисептический гель для самых маленьких и нежных ручек. Можно использовать детям с трёх лет строго под контролем родителей. Не допускать попадания в глаза.

Как работает: