Антисептики, которые убивают микробы и защищают кожу рук

Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в жизнь всей планеты. И как бы неприятно нам не было, вынуждены констатировать, что антисептики и маски стали неотъемлемой частью нашей жизни. В этом материалы мы хотим рассказать об антисептических средствах, которые убивают микробы и вирусы, обеззараживают наши руки и при этом не оказывают негативного воздействия на кожу.
Eveline Cosmetics быстро реагирует на потребности покупателей и предлагает актуальные продукты, которые ограничивают развитие бактерий, обеспечивая эффективную гигиену рук.
Антисептики из линейки Handmed+ от бренда Eveline Cosmetics.
Очищающее-освежающий лосьон для рук антибактериальный гигиенически очищает кожу рук и оставляет ощущение свежести. Защитная антисептическая формула эффективно освежает кожу, защищая ее от развития бактерий. Не требует смывания водой. Действует моментально сразу после нанесения. Обеспечивает высокую эффективность и степень защиты.
Содержит 70% спирта и обладает антибактериальными свойствами.
Обеспечивает мгновенную чистоту и защиту кожи рук
Освежающий защитный гель для рук антибактериальный с маслом чайного дерева предназначен для ежедневного ухода, гигиены и придания свежести коже рук. Защитная формула ограничивает развитие бактерий, обеспечивает эффективную гигиену без использования воды. Моментальное действие сразу после применения обеспечивает высокую защиту.
Гель-антисептик для рук с экстрактом шиповника и аллантоином Gel Antiseptic, ARAVIA Professional, 50 мл.
Цена: 300 руб.
Изопропиловый спирт - (изопропанол) рекомендуется ВОЗ, как эффективное средство защиты от бактерий и вирусов, особенно в период пандемии. Вирус - молекула белка, покрытая защитной липидной оболочкой. Спирт быстро и эффективно разрушает внешнюю липидную защиту вируса и обезвреживает его.
Для защиты вашей кожи мы добавляем в свои антисептики активные биокомпоненты.
Экстракт шиповника - обеспечивает питание и профилактику шелушений кожи.
Меры безопасности:
Гель на основе изопропилового спирта легко воспламеняется. Беречь от огня и чрезмерного нагревания. Только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза. Детям применять только под присмотром взрослых.
Применение:
Выдавить небольшое количество геля на ладонь и тщательно распределить по коже до полного высыхания. Не смывать!
Детский антисептический гель для рук - ANTISEPTIC Hand Gel for KIDS от MIXIT, 60 мл.
Цена: 165 руб.
Детский антисептический гель для самых маленьких и нежных ручек. Можно использовать детям с трёх лет строго под контролем родителей. Не допускать попадания в глаза.
Как работает:
- изопропиловый спирт (не менее 60% в составе) уничтожает 99,9% вирусов и бактерий меньше чем за 30 секунд. Именно такой процент спирта в составе позволяет не только защищать кожу рук, но и не пересушивать её;
- пантенол оказывает эффективное регенерирующее, увлажняющее и смягчающее действие, обладает противовоспалительной активностью;
- приятный аромат карамели остаётся на коже.
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- Результат:
- быстрое очищение кожи рук;
- усиленная защита от сухости, микробов и вирусов;
- хорошее увлажнение кожи;
- полное отсутствие ощущения липкости.
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- Для кого: Для заботливых мам и пап.
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- Выбирайте надёжный антисептик! И будьте здоровы!
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