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Артем Кузелев

Антуан Арно рассказал о том, что ждет модную индустрию

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  • 03 Июня 202012:09
Сюжеты: LVMH

Глава отдела коммуникаций и PR холдинга LVMH Антуан Арно дал интервью французскому журналу Quotidien. В беседе с журналистами Арно поделился своими соображениями на счет будущего индустрии.

В числе наметившихся трендов развития отрасли топ-менеджер отметил вероятный уход в прошлое круизных шоу в экзотических локациях. Кроме того, Антуан Арно выразил сомнения на счет проведения традиционной осенней Недели моды в Париже, однако добавил: «Я думаю, что модные показы должны продолжаться. Ведь Недели моды имеют очень большое экономическое влияние. Нам стыдно перед байерами, которые не могут приехать и сделать заказы. Отмена показов для мировых столиц моды, таких как Париж, Нью-Йорк и Токио, – это огромные убытки и финансовые потери. Именно поэтому мы не должны так резко кидаться громкими фразами, что это все пережитки старого мира и от них нужно избавиться. В этой ситуации важно найти баланс».

Что касается влияния пандемии на сегмент роскоши, то Арно уверен, что он восстановится и вернется к докризисным показателям: «Я могу точно сказать, что группа LVMH подает признаки выздоровления, особенно в азиатских странах, которые вышли из карантина раньше Европы. Во Франции последние две недели были тоже довольно обнадеживающими и ободряющими в плане продаж».

 
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