Аня Рубик на страницах Wall Street Journal. Август, 2017

Американская топ-модель польского происхождения примерила стильные образы для фотопроекта свежего выпуска WSJ.

1 / 10 Wall Street Journal. Август, 2017



















Августовский номер Wall Street Journal вышел со стильной фотосессией внутри. Главная роль в проекте досталась популярной модели Ане Рубик. Во время съемки девушка примерила классные образы на фоне классических американских пейзажей. За создание снимков отвечал фотограф Лахлан Бейли.