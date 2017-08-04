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Артем Кузелев

Аня Рубик на страницах Wall Street Journal. Август, 2017

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  • 04 Августа 201712:45
Сюжеты: Аня Рубик (Anja Rubik)

Американская топ-модель польского происхождения примерила стильные образы для фотопроекта свежего выпуска WSJ.

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  • Wall Street Journal. Август, 2017

Августовский номер Wall Street Journal вышел со стильной фотосессией внутри. Главная роль в проекте досталась популярной модели Ане Рубик. Во время съемки девушка примерила классные образы на фоне классических американских пейзажей. За создание снимков отвечал фотограф Лахлан Бейли.

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