Аня Рубик на страницах Wall Street Journal. Август, 2017

Американская топ-модель польского происхождения примерила стильные образы для фотопроекта свежего выпуска WSJ.
Августовский номер Wall Street Journal вышел со стильной фотосессией внутри. Главная роль в проекте досталась популярной модели Ане Рубик. Во время съемки девушка примерила классные образы на фоне классических американских пейзажей. За создание снимков отвечал фотограф Лахлан Бейли.
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