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Артем Кузелев

Аня Рубик в фотосессии Vogue Mexico. Февраль, 2017

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  • 13 Февраля 201711:33
Сюжеты: Аня Рубик (Anja Rubik), Vogue

Польская топ-модель стала одной из главных героинь февральского номера мексиканской версии Vogue.

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  • Vogue Mexico. Февраль, 2017

Аня Рубик приняла участие в съемках большого фотопроекта для февральского выпуска Vogue Mexico. Польская топ-модель, которая теперь не часто снимается в редакционных проектах, предстала перед объективом фотографа Криса Колла. Для фотосессии стилисты издания выбрали одновременно сексуальные, спортивные и современные образы. Все они собраны из одежды из актуальных коллекций ведущих модных марок.

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