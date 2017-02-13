Аня Рубик в фотосессии Vogue Mexico. Февраль, 2017

Польская топ-модель стала одной из главных героинь февральского номера мексиканской версии Vogue.

1 / 10 Vogue Mexico. Февраль, 2017



















Аня Рубик приняла участие в съемках большого фотопроекта для февральского выпуска Vogue Mexico. Польская топ-модель, которая теперь не часто снимается в редакционных проектах, предстала перед объективом фотографа Криса Колла. Для фотосессии стилисты издания выбрали одновременно сексуальные, спортивные и современные образы. Все они собраны из одежды из актуальных коллекций ведущих модных марок.