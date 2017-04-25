Апрельская капсульная коллекция I WANT IT от KIABI

Апрельская капсульная коллекция отличается легкими натуральными тканями, весенними рисунками и удобными фасонами, которые подойдут для любого повода.

В апреле выбирайте укороченные джинсы с завышенной талией, хлопковую блузу с поясом и босоножки с тонкими ремешками. Для весенней прогулки в теплую погоду предлагаем обратить внимание на платья с разными узорами – в полоску, в горох, с ассиметричными рисунками. Не забудьте дополнить образ удобными кедами и вместительной сумкой с бахромой. Рубашка с цветочным принтом, рваные джинсы и лоферы на шнуровке подойдут для встречи с друзьями в кафе или похода в кино.