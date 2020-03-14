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Артем Кузелев

Апрельский визит Анны Винтур в Москву отменен

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  • 14 Марта 202021:38
Сюжеты: Анна Винтур (Anna Wintour)

Конференция, на которой Винтур должна была выступить 2 апреля, перенесена на осень.

Ранее сообщалось, что главред американского Vogue выступит 2 апреля на ежегодной конференции Conde Nast Digital Day в Москве. Однако Анита Гиговская, возглавляющая российское отделение медиахолдинга, сообщила, что мероприятие перенесено на октябрь. В своем «Инстаграме» она написала: «Дорогие читатели, вынуждены сообщить, что визит Анны Винтур в Москву, встреча главного редактора американского Vogue со студентами и ежегодная конференция Conde Nast Digital Day перенесены на осень в качестве меры предосторожности. О новой дате проведения конференции и изменениях в составе спикеров будет сообщено дополнительно».

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