Апрельский визит Анны Винтур в Москву отменен

Конференция, на которой Винтур должна была выступить 2 апреля, перенесена на осень.

Ранее сообщалось, что главред американского Vogue выступит 2 апреля на ежегодной конференции Conde Nast Digital Day в Москве. Однако Анита Гиговская, возглавляющая российское отделение медиахолдинга, сообщила, что мероприятие перенесено на октябрь. В своем «Инстаграме» она написала: «Дорогие читатели, вынуждены сообщить, что визит Анны Винтур в Москву, встреча главного редактора американского Vogue со студентами и ежегодная конференция Conde Nast Digital Day перенесены на осень в качестве меры предосторожности. О новой дате проведения конференции и изменениях в составе спикеров будет сообщено дополнительно».