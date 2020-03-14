Апрельского показа марки Ralph Lauren не будет

Американский дизайнер отменил апрельское шоу своего бренда. Причины все те же, что и у других марок.

Представители Ralph Lauren сообщили, что марка не будет проводить показ коллекции сезона осень-зима 2020/21. Причина – пандемия коронавируса, охватившая планету. Шоу модного дома должно было состоятся в апреле на площадке в Нью-Йорке. Однако планы изменились. В компании Ральфа Лорена сообщают: «Мы решили отменить показ, потому что ценим и уважаем свою команду, партнеров и клиентов. Их здоровье и безопасность превыше всего».