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Артем Кузелев

Апрельского показа марки Ralph Lauren не будет

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  • 14 Марта 202013:33
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американский дизайнер отменил апрельское шоу своего бренда. Причины все те же, что и у других марок.

Представители Ralph Lauren сообщили, что марка не будет проводить показ коллекции сезона осень-зима 2020/21. Причина – пандемия коронавируса, охватившая планету. Шоу модного дома должно было состоятся в апреле на площадке в Нью-Йорке. Однако планы изменились. В компании Ральфа Лорена сообщают: «Мы решили отменить показ, потому что ценим и уважаем свою команду, партнеров и клиентов. Их здоровье и безопасность превыше всего».

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