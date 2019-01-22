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Артем Кузелев

Архив работ Вирджила Абло в онлайн-формате

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  • 22 Января 201921:28
Сюжеты: Louis Vuitton

Нескромный американский дизайнер и глава мужской линии Louis Vuitton открыл в сети архив собственных работ.

Вирджил Абло, который сегодня считается одним из самых талантливых и перспективных дизайнеров одежды, запустил онлайн-архив. Теперь на сайте Canary—yellow.com можно найти абсолютно все продукты, которые создал Абло за годы своей творческой деятельности. Здесь же опубликованы лукбуки и рекламные кампании марок Off-White и Louis Vuitton, а также документальные фильмы и материалы о сотрудничестве дизайнера с брендами Ikea и Nike.

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