Архив работ Вирджила Абло в онлайн-формате

Нескромный американский дизайнер и глава мужской линии Louis Vuitton открыл в сети архив собственных работ.

Вирджил Абло, который сегодня считается одним из самых талантливых и перспективных дизайнеров одежды, запустил онлайн-архив. Теперь на сайте Canary—yellow.com можно найти абсолютно все продукты, которые создал Абло за годы своей творческой деятельности. Здесь же опубликованы лукбуки и рекламные кампании марок Off-White и Louis Vuitton, а также документальные фильмы и материалы о сотрудничестве дизайнера с брендами Ikea и Nike.