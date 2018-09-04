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Артем Кузелев

Архивная линейка Kenzo изменит позиционирование

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  • 04 Сентября 201809:22
Сюжеты: Kenzo

С будущего года бренд будет представлять свои коллекции La Collection Memento в формате «смотри – покупай».

Запущенная домом Kenzo в прошлом году линия La Collection Memento уже успела полюбиться поклонникам марки. По замыслу Умберто Леона и Кэрол Лим, эти образы основываются на архивных материалах Кензо Такады, но при этом выглядят очень актуально. Сегодня стало известно, что с марта будущего года, когда будет показана очередная коллекция линии, La Collection Memento перейдет на популярный формат «смотри – покупай».

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