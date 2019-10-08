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Артем Кузелев

Архивные ткани в круизной коллекции Dior

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  • 08 Октября 201910:06
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды раскрыл подробности круизной коллекции будущего года.

Парижский дом моды опубликовал первые снимки из рекламной кампании круизной коллекции будущего года. Проект получил название La Force, что в переводе с французского означает «сила». При этом сила для дома заключается в традициях и ремесленных техниках. Так, в коллекции использовались красивые архивные ткани, например, Toile de Jouy, с которыми работали мастерицы фабрики Uniwax в Кот-д’Ивуар. Перед объективом Брижит Нидермайер образы примерили манекенщицы Рут Белл, Адесува Айгеви и Ана Барбоза.

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