Архивные ткани в круизной коллекции Dior

Парижский дом моды раскрыл подробности круизной коллекции будущего года.

Парижский дом моды опубликовал первые снимки из рекламной кампании круизной коллекции будущего года. Проект получил название La Force, что в переводе с французского означает «сила». При этом сила для дома заключается в традициях и ремесленных техниках. Так, в коллекции использовались красивые архивные ткани, например, Toile de Jouy, с которыми работали мастерицы фабрики Uniwax в Кот-д’Ивуар. Перед объективом Брижит Нидермайер образы примерили манекенщицы Рут Белл, Адесува Айгеви и Ана Барбоза.