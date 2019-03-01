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Артем Кузелев

Архивные вещи Мартина Маржелы выставят на аукцион

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  • 01 Марта 201913:31
Сюжеты: Martin Margiela

В марте парижский аукционный дом Artcurial проведет онлайн-торги предметов из архивов бельгийского дизайнера.

Аукционный дом Artcurial выставит на торги 200 редких архивных вещей, созданных бельгийским дизайнером Мартином Маржелой. Наряды, обувь и аксессуары 1989-2009 годов будут предоставлены на аукцион из частных коллекций. Как обещают организаторы, среди лотов можно будет найти много редких и культовых вещей. Состоятся онлайн-торги с 6 по 11 марта на сайте Artcurial.

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