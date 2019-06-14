Архивы Gucci выставили во Флоренции

В рамках очередной ярмарки Pitti Uomo в культурном пространстве Gucci Garden открылась ретроспектива итальянского дома.

Во время открытия флорентийской ярмарки Pitti Uomo в культурном пространстве Gucci Garden начала работу новая выставка. Экспозицию составили архивные вещи итальянского дома моды, а также вещи из капсульной коллекции, которую для марки разработала художница Ливия Карпенцано. Создатели проекта говорят, что выставка рассказывает о том, как история Gucci связана с тем, что сейчас бля бренда делает Алессандро Микеле.