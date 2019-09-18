Архивы Harper’s Bazaar на выставке в Музее декоративных искусств

Экспозиция будет приурочена к открытию галерей моды в парижском музее в будущем году.

В последний день будущей зимы в открытых после реставрации галерей моды Музея декоративных искусств в Париже начнет работу новая экспозиция. Выставка будет посвящена истории модного журнала Harper’s Bazaar. Мероприятие обещает высокую кассу, т. к. застанет вторую половину Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21. Также в галереи вернется богатая постоянная экспозиция Музея декоративных искусств.