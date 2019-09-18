Вход
ADV



Интересно
Harper's Bazaar (185)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Архивы Harper’s Bazaar на выставке в Музее декоративных искусств

  • 73
  • 0
  • 18 Сентября 201920:22
Сюжеты: Harper's Bazaar

Экспозиция будет приурочена к открытию галерей моды в парижском музее в будущем году.

В последний день будущей зимы в открытых после реставрации галерей моды Музея декоративных искусств в Париже начнет работу новая экспозиция. Выставка будет посвящена истории модного журнала Harper’s Bazaar. Мероприятие обещает высокую кассу, т. к. застанет вторую половину Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21. Также в галереи вернется богатая постоянная экспозиция Музея декоративных искусств.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru