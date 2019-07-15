Архивы Maison Martin Margiela пустят на торги

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал выставку и продажу вещей парижского бренда.

Во время сентябрьской Недели моды в Париже дом Sotheby’s Paris проведет выставку и онлайн-аукцион архивных вещей Maison Martin Margiela. Поучаствовать в торгах можно с 19 сентября по 1 октября. Всего на аукционе будет представлено 220 лотов, среди которых уникальные предметы гардероба и аксессуаров.