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Артем Кузелев

Архивы Maison Martin Margiela пустят на торги

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  • 15 Июля 201913:19
Сюжеты: Martin Margiela

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал выставку и продажу вещей парижского бренда.

Во время сентябрьской Недели моды в Париже дом Sotheby’s Paris проведет выставку и онлайн-аукцион архивных вещей Maison Martin Margiela. Поучаствовать в торгах можно с 19 сентября по 1 октября. Всего на аукционе будет представлено 220 лотов, среди которых уникальные предметы гардероба и аксессуаров.

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