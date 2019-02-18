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Артем Кузелев

Архивы марки Nina Donis покажут в Таллине

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  • 18 Февраля 201911:06
Сюжеты: NINA DONIS

Одежда дизайнерского дуэта станет частью большой экспозиции, посвященной соцарту и моде.

Весной в художественном музее Kumu в Таллине начнет работу выставка «Соцарт и мода. Концептуальная одежда из Восточной Европы». Проект объединит произведения искусства 1970-х годов, когда соцарт появился в СССР, и творчество постсоветских дизайнеров одежды. Среди модных марок, чьи образы в эстетике соцарта будут представлены в экспозиции, московский бренд Nina Donis, украинская марка Yulia Yefimtchuk, берлинцы Sonja Litichevskaya и эстонцы Marit Ilison.

Посетить выставку можно с 15 марта по 4 августа 2019 года.

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