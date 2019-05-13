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Артем Кузелев

Архивы Supreme продадут на аукционе Sotheby's

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  • 13 Мая 201912:53
Сюжеты: Supreme
Знаменитый аукционный дом выставит на торги более 1300 предметов американской марки. Аукционный дом Sotheby's и коллекционер вещей марки Supreme Юкио Такахаши объявили о предстоящем грандиозном событии. В этом месяце на онлайн-торги будет выставлено более 1300 лотов от культового американского бренда. Среди лотов можно будет увидеть самые разные вещи: от электрогитары Fender и боксерской груши Everlast до наушников и минибайка. Торги стартуют 20 мая и завершатся 28-го.
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