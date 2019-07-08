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Артем Кузелев

Архивы Vogue Paris теперь в свободном доступе

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  • 08 Июля 201910:45
Сюжеты: Vogue

Изучать историю французской моды 1920-1940-х годов теперь можно не выходя из дома.

Французская национальная библиотека порадовала всех любителей и исследователей моды. На сайт учреждения выложена подшивка оцифрованных номеров журнала Vogue Paris за 1920-1940 годы. Здесь представлены макеты обложек, иллюстрации, модные советы, а также уникальные материалы о модных героях того времени. Чтобы увидеть все своими глазами, достаточно перейти на официальный сайт библиотеки.

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