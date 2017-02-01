Аризона Мьюз стала новым лицом Chanel

Легендарный парижский дом моды опубликовал кадры из рекламной кампании сезона весна-лето 2017.
Лицом весенне-летней коллекции французского дома Chanel стала американская топ-модель Аризона Мьюз. 28-летняя манекенщица приняла участие в масштабном фотопроекте, во время работы над которым примерила очень смелые и разные образы. Автором этой яркой и не совсем традиционной рекламной кампании стал сам креативный директор марки Карл Лагерфельд.
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