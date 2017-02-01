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Артем Кузелев

Аризона Мьюз стала новым лицом Chanel

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  • 01 Февраля 201712:05
Сюжеты: Chanel, Рекламные кампании

Легендарный парижский дом моды опубликовал кадры из рекламной кампании сезона весна-лето 2017.

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  • Chanel. Весна-лето, 2017

Лицом весенне-летней коллекции французского дома Chanel стала американская топ-модель Аризона Мьюз. 28-летняя манекенщица приняла участие в масштабном фотопроекте, во время работы над которым примерила очень смелые и разные образы. Автором этой яркой и не совсем традиционной рекламной кампании стал сам креативный директор марки Карл Лагерфельд.

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