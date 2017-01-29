Армия России. Военторг. Коллекция сезона осень-зима 2016-17

Военторг «Армия России»: крепок телом и духом силён

Какие ассоциации у вас вызывает слово «армия»?

Признаюсь, когда услышал о мужской коллекции одежды «Армия России. Военторг», в голове возник образ бритоголового и свирепого спецназовца в пятнистом камуфляжном комбинезоне и грубых берцах. Но всё оказалось намного разнообразнее и интереснее.

Бренд «Армия России» опроверг общепринятые представления о мужском гардеробе в армейском стиле, представив новую коллекцию сезона «Осень-Зима 2016-2017». Здесь есть на что посмотреть, поверьте. Я бы даже сказал – этот ассортимент включает в себя необходимый и достаточный набор моделей для экипировки горожанина и создания имиджа сильного и стильного человека одновременно.

Так ли уж одежда от «Военторга» навевает боевой образ ? Вовсе нет. Скорее – это стиль «милитари casual». В каждом предмете коллекции присутствуют лишь элементы военной формы.

На первый взгляд, всё смотрится сдержанным, чуть аскетичным, восхитительно-грубоватым. И таким… очень мужским. Подобное впечатление достигается не только за счёт дизайна и покроя, но и благодаря гамме расцветок a-la guerre. Хаки, серый, синий, горчичный, болотный, бежевый, коричневый – неброско, да. Текстура материалов приятна на ощупь, и главное ощущение при облачении – комфорт. Что неудивительно: практически все материалы натуральные – хлопок, шерсть мериносов, трикотаж.

В «армейскую» подборку входит всё, чем мужчина комплектует свой гардероб. Добротная верхняя одежда – куртки и ветровки, свитера, облегчённые пиджаки, стильные брюки и джинсы, футболки, сорочки и обувь. Для придания образу законченности представлено множество «изюминок». Это такие аксессуары, как шарфы, ремни, галстуки, перчатки и даже часы.

Впечатлило несколько фирменных фишек дизайнеров «Военторга».

Во-первых, это изящная обработка некоторых деталей одежды. Например, капюшоны курток аккуратно оторочены натуральным мехом.

Во-вторых, использование военной символики – кожаные лейблы, шевроны, металлические нашивки с логотипом «Армии России», изображение звезды.

В-третьих – вы не найдёте здесь ни одного иностранного слова. Ни на логотипах, ни в маркировке. Создатели коллекции дали нам возможность примерить на себя одежду с истинно русским характером. Очень патриотично.

В-четвертых, я отметил функциональность одежды. Осенне-зимняя пора диктует свои правила, поэтому верхняя одежда выполнена из инновационных материалов – лёгких и неуязвимых для влаги и ветра.

Поскольку модели скроены по классическим лекалам и обладают довольно свободными силуэтами, то их можно легко сочетать между собой. А вот любители истории оценят жилеты и пуховики, подкладку которых украшают принты с изображением исторических картин. Довольно оригинально и необычно.

И ещё. Возможно, это прозвучит вычурно и громко, но сказать хочется.

Последние несколько десятков лет нас окружают, в-основном, импортные товары. Я не против них, и всё же… Когда нам предлагают нечто стоящее от российского производителя – это радует бесконечно. Сразу вспоминаешь, что ты был и остаёшься гражданином России. Что ты – её защитник. Что нам есть, куда расти и развиваться.

И мы все за это в ответе.

Эксперт моды Игорь Сюч