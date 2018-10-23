Новый аромат White Rose d'Alix

White Rose d'Alix - идеальное отражение самой очаровательной императрицы.

Благодаря божественному цвету лица и прелестным его чертам, а также мягко струящимся роскошным волосам, императрица Александра Федоровна считалась самой красивой августейшей супругой на российском троне. Урожденная принцесса Виктория-Алиса, дочь герцога Гессенского и Рейнского, она была наречена в православии Александрой Федоровной и стала верной женой Царя Николая II. Император с императрицей питали друг к другу неподдельную любовь, что было совершенно ново и необычно в царских кругах того времени. Несмотря на высочайшее положение, она не стеснялась проявлять глубокую преданность и страстное чувство любви к мужу. Николай II ценил и оберегал свое личное счастье, уделяя ему приоритетное место. Он называл свою любимую царицу нежным и простым именем Аликс.

Цветы были большой страстью царицы Аликс, поэтому она ежедневно получала с Ривьеры пышные свежие букеты.

Будуар царицы имел название "Сиреневый Кабинет Императрицы", что подчеркивало ее привязанность ко всем оттенкам фиолетового. Среди всего этого благоухающего великолепия особо выделялся ее туалетный столик. На ее комоде, среди многочисленных семейных фотографий главное место занимал портрет бабушки, Королевы Виктории. Рядом с этой великой венценосной особой всегда стоял эксклюзивный флакон «Белой Розы», сохранившийся до наших дней и находящийся в музее Царского Села под Санкт-Петербургом.

Белая Роза императрицы Аликс с невероятной силой возрождает романтическую суть своей предшественницы, одновременно обновляя восхитительную палитру ингредиентов. Упоительный вальс лучистой магии Белой Розы со сладко-цитрусовыми нотами Малины и Личи раскрывает аромат пленительной искренности. Теплая шипровая гармония Пачули и Белого Мускуса дарит чувственную глубину, в то время как аккорды лепестков Пиона, Фрезии и Жасмина погружают в освежающую атмосферу сказочного сада. Цветущий шафран, как волшебный дар осени, манит мягким теплом и золотистыми бликами.