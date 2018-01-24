Аромат Louis Vuitton с экстрактом первых лучей солнца

Парижский дом моды анонсировал выход нового парфюма.

Парфюмерную линейку французский дом запустил полтора года назад и на данный момент может похвастать уже семью ароматами. Выход восьмого назначен на март этого года. О новом парфюме известно, что он получил называние Le Jour Se Leve («Рассвет») и будет продаваться по цене 210 евро за флакон 100 мл, который можно будет пополнить в бутиках Louis Vuitton за 125 евро.

Ведущий парфюмер линии Жак Кавалье-Беллетруд рассказал, что, создавая букет, хотел передать в нем «аромат первых солнечных лучей». Сделать это Жак решил через сладкие ноты мандарина, выразительные ноты черной смородины и арабского жасмина.