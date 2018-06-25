Ароматы в честь любимых городов Коко Шанель

Парижский дом моды Chanel выпустил три новых парфюма, посвященных городам, которые любила сама Габриэль Шанель.

В новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel вошло три аромата. Каждый из них посвящен одному из направлений, по которым любила путешествовать Габриэль Шанель. Здесь можно найти ассоциации с Довилем, Биаррицем и Венецией, которые в парфюмерные композиции воплотил знаменитый нос Оливье Польж. Ароматы заключены во флаконы объемом 125 миллилитров и в скором времени будут доступны в продаже по всему миру.