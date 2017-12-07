10 декабря 2017 года в ресторане «О'Шалей» в Одинцово состоится шестой Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids, приуроченный к Новому году. Каждый модный показ от Eventail Kids отличается от предыдущего. В этом году гостей и участников праздника ждут необычные интерьеры в стиле рыцарей и принцесс, где каждый сможет почувствовать себя, как в сказке.

А один из показов прошлого года проходил 31 июля в историческом центре Москвы на Патриарших прудах, в концептуальной арт-галерее отеля «Марко Поло Пресня». Это был второй Модный детский показ Eventail Kids.

Концепция показа – Art Fusion (смешение красок). Организаторы мероприятия: «Лето – время буйства красок! Именно эту концепцию мы воплотили в показе во всех направлениях. В интерьере, оформлении и, конечно, на подиуме в представленных коллекциях».

Показ стал настоящим праздником для детей и взрослых: театральные выступления, игры для детей с актерами Центра детского творчества «Логос», выступление вокалисток школы SHOW VOICE Ноздрюхиной Анны, Холостовой Валентины, специально приглашенной участницы телевизионного проекта «Голос. Дети» Анны Мошкориной и коллектива «Поющие повара», создали атмосферу интересного праздника в стиле Art Fusion.

В общей сложности в показе приняли участие 60 детей в возрасте от 3 до 12 лет, в основном не профессиональные модели. В числе моделей прошел по подиуму уже полюбившийся нам звездный ребенок Даниэль Гусев.

На подиуме были представлены коллекции следующих брендов модной детской одежды: Miki House, Stilnyashka, Isterika, K.A.I.L Kids.

Призы и подарки юным моделям предоставлены партерами и друзьями:

батутным центром «НЕБО»;

студией личностного развития подростков и детей « Mentors Studio»;

Mentors Studio»; сладости от «Alena Cakes» и «LutikOFF»;

официальная вода показа – горная природная вода «Архыз».

Следующий Модный детский показ будет приурочен к Новому году и состоится 10 декабря 2017 года в ресторане «О’ШАЛЕЙ» на Рублевке.

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru

E-mail: info@eventail-kids.ru

+7 (495) 120 06 23

+7 (495) 585 65 75

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина

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