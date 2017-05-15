Арт-коллаборация дома Gucci

Итальянский дом моды объявил о коллаборации с современной художницей и фэшн-иллюстратором Анжеликой Хикс.

Карикатуры и иллюстрации Анжелики Хикс знает любой, кто хоть немного интересуется миром моды. Работы художницы полны иронии, однако демонстрируют ее неподдельный интерес и глубокое знание индустрии. Недавно Анжелика была приглашена маркой Gucci для работы над капсульной коллекцией футболок. Для итальянского дома Хикс отрисовала 11 иллюстраций, которые в итоге и превратились в оригинальные принты.

1 / 11 Анжелика Хикс для Gucci





















Каждая модель вышла ограниченным тиражом в 100 пронумерованных экземпляров и упакована в яркую жестяную коробочку. Кроме того, все футболки от художницы имеют карточку-паспорт, которая доказывает оригинальность изделия.