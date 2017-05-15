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Артем Кузелев

Арт-коллаборация дома Gucci

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  • 15 Мая 201721:31
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды объявил о коллаборации с современной художницей и фэшн-иллюстратором Анжеликой Хикс.

Карикатуры и иллюстрации Анжелики Хикс знает любой, кто хоть немного интересуется миром моды. Работы художницы полны иронии, однако демонстрируют ее неподдельный интерес и глубокое знание индустрии. Недавно Анжелика была приглашена маркой Gucci для работы над капсульной коллекцией футболок. Для итальянского дома Хикс отрисовала 11 иллюстраций, которые в итоге и превратились в оригинальные принты.

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  • Анжелика Хикс для Gucci

Каждая модель вышла ограниченным тиражом в 100 пронумерованных экземпляров и упакована в яркую жестяную коробочку. Кроме того, все футболки от художницы имеют карточку-паспорт, которая доказывает оригинальность изделия.

  Недавно Анжелика была приглашена маркой Gucci для работы над капсульной коллекцией футболок.Перевести 106959.png 106959.png   Gucci — основная форма: guccus [gˈuːtʃi]   Гучи (торговая марка) гучи (торговая марка) guess Гуччи gucci .   Смотрите также:
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