Новый бренд Nailor назвал оттенки лаков в честь великих художников

Новый европейский бренд лаков, гель-лаков и уходовых средств для ногтей Nailor представляет арт-палитру из уникальных 75 оттенков, названных в честь великих мировых художников и вдохновленных игрой цвета их прославившихся полотен.

Все тона можно смешивать между собой и создавать новые!

Команда Nailor уверена, что каждый мастер маникюра (и педикюра) - художник, готовый выразить на "холсте" ногтя свои творческие идеи!

В палитре новоиспечённого бренда замечены самые разнообразные оттенки "нарядов для ноготков" - от сливочных нюдовых и терпких винных до космических синих и земных кофейных. Бьюти-новинки гордо носят имена гениев художественного мастерства: страстных итальянцев Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ботичелли и Караваджо, очаровательных фламандцев Рембрандта, Брейгеля и Босха, добродушного немца Дюрера, романтичных французов Фрагонара, Сезанна, Моне и Ренуара, неповторимого голландца Ван Гога, роскошного австрийца Климта, знойных мексиканцев Кало и Риверы, колоритных испанцев Гоий, Пикассо и Дали, лиричных англичанин Тернера и Гейнсборо, изящного японца Хокусая, эпатажного американца Уорхолла и не только их.

Более дюжины оттенков посвящены отечественным художникам: сказочному Васнецову и упоительному Саврасову, стихийному Айвазовскому и таинственному Куинджи, волшебному Репину, яркому Пиросмани и аристократичному Серову, чарующему Врубелю, жизнерадостной Серебряковой, чувственному Шагалу, мистическому Рериху, всегда контрастному Малевичу и другим всемирноизвестным русским виртуозам цвета и тени.

Матовые и зеркально-глянцевые, перламутровые и глиттерные - в коллекции представлены все текстуры лаков и гель-лаков для любого повода. Умные кисточки подобраны индивидуально под оттенки и позволяют использовать лак до самого дна флакона!

Эксклюзивным партнёром бренда Nailor стала популярная и давно заслужившая доверие модниц сеть салонов маникюра и педикюра Пальчики

Встречаем осень с художественным маникюром и педикюром от @nailor.russia

Автор: Диана Мицкевич