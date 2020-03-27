Арт-маршрут: актерский онлайн-марафон в День театра

Центральный Дом Актера совместно с youtube каналом Михаила Ширвиндта проведет актерский марафон 27 марта в Международный день театра. В этот день с 19.00 на Большую сцену Дома актера выйдут известнейшие актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить зрителям свое творчество.

Свое участие в интернет-концерте уже подтвердили Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Евгений Маргулис, Елизавета Антонова, Юрий Богданов, Игорь Золотовицкий, Федор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Юлия Рутберг, Александр Жигалкин, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов, Анатолий Белый, Вероника Кожухарова, Иван Замотаев и «Замотаев бэнд», Молодежная студия Большого театра под руководством Дмитрия Вдовина, "Заячий стон", Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, Алексей Золотовицкий и группа «Fire granny» и многие другие.

Директора Дома актера Александр Жигалкин и Игорь Золотовицкий выступили с обращением: "Дорогие наши, любимые зрители!

Поскольку сегодня у вас нет возможности прийти к нам на спектакли, концерты, творческие вечера, мы решили прийти к вам в гости через интернет. 27 марта в 19.00 включайте и будьте нашими зрителями. Мы это делаем для вас!"

Ссылка на трансляцию

https://www.youtube.com/watch?v=rY3WYnVojI4

По данным пресс-службы проекта.