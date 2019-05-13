Арт-маршрут: «Аромат времени. Классика в современном кимоно»

16 мая в 17.00 в Государственном музее Востока состоится «Вечер Японии» в Музее Востока. В рамках мероприятия: церемония открытия выставки «Аромат времени. Классика в современном кимоно» из серии «Выставка одного экспоната. Новые поступления» и торжественное открытие выставки «Икебана. Весеннее настроение».



На выставке одного экспоната будет представлено женское верхнее кимоно — утикакэ. Кимоно — традиционная японская одежда, представляющая вариант халатного типа, распространенный в азиатских странах. Одним из его элементов является утикакэ. Оно надевается поверх основного кимоно и не закрепляется поясом. Его шили из дорогих тканей – парчи, шелка и декорировали благопожелательными символами. Выставляемое утикакэ было подарено Музею Востока в 2018 году господином Мидзумоти и госпожой-сэнсэй Ацуко Фудзиока. Оно создано в 2011 году компанией Нидзё Марухати по дизайну Юко Канамори.



Выставка одного экспоната будет работать до 26 мая. Куратор выставки: Галина Шишкина.



На выставке «Икебана. Весеннее настроение»Филиала Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ посетители смогут увидеть около 20 работ учеников г-жи Ямада Мидори в традиционном стиле (Рикка, Сёкка, Татэхана) и современном стиле (Дзиюкка). Композиции выполнены из живых весенних цветов, ветвей и листьев, отражают красоту природы, изящество и гармонию, переданную мастером через цветы.





Филиал Института Икэнобо в России и странах СНГ существует в России с 2003г. Икэнобо — самая древняя и традиционная школа аранжировки цветов в Японии, ее история насчитывает уже более 550 лет. Члены Филиала — это ученики Г-жи Мидори Ямада Сэнсэй - профессора «Со-Катоку» (высшая степень профессора Икэнобо) Института Икэнобо в г. Киото (Япония). Более 25 лет г-жа Ямада Мидори руководит Филиалом Икэнобо в России и странах СНГ.



Выставка будет работать до 19 мая. Куратор выставки: Ольга Сомова, Президент Филиала Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ.

По данным пресс-службы Государственного музея Востока.