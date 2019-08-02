Арт-маршрут: август с Новой Оперой

По традиции, новый, 29-й сезон Новая Опера начинает раньше других музыкальных театров Москвы: в августе на сцену театра выйдут такие звезды мировой оперы, как Сергей Мурзаев, Борис Стаценко, Василий Ладюк.

8 августа Сергей Мурзаев исполнит заглавную партию в опере «Князь Игорь» А.П. Бородина.

24 августа Борис Стаценко впервые исполнит на сцене Новой Оперы партию Артуро в опере «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти (постановка Х-Й. Фрая 2018 года). Спектакль посвящен 60-летию артиста.

А 30 августа Стаценко споет коронную партию Риголетто в одноименной опере Дж. Верди. 25 августа в другом шедевре великого итальянца — опере «Трубадур» — партию ди Луны исполнит Василий Ладюк.

Август — время традиционного Фестиваля балета в Новой Опере.

В этом году в нем участвуют три труппы: Русский классический балет имени М. Петипа, Государственный академический театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, Имперский Русский Балет под управлением Гедиминаса Таранды.

В программе — балеты XIX — XX веков. Особенно интересна возможность увидеть некоторые шедевры в различных версиях: например, балет «Дон Кихот» Л. Минкуса — в трактовке Русского классического балета имени М. Петипа и Имперского Русского Балета, «Щелкунчик» П.И. Чайковского — в интерпретации Государственного академического театра балета и Имперского Русского

Балета.



Три вечера подряд — 16, 17 и 18 августа — отданы камерным программам

«Итальянские эпизоды» в Зеркальном фойе театра. Истоки очередной серии программ итальянской музыки — в концертах «Итальянские песни»: эпизоды I и II» на Крещенском фестивале 2018 года («Итальянские оперные вечера»). Затем они неоднократно повторялись по многочисленным просьбам публики. В исполнении солистов театра прозвучат лучшие страницы итальянского камерного наследия: сочинения Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Ф.П. Тости, П. Масканьи, Дж. Пуччини, О. Респиги, мастеров неаполитанской песни.

Команду артистов возглавляет директор Новой оперы, пианист, певец,

лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства

Дмитрий Сибирцев. Комментарий к программе — Михаил Сегельман.

Лето еще будет — проведите его с Новой Оперой!

По данным пресс-службы Новой Оперы.