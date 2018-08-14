Арт-маршрут: барокко в Аптекарском огороде

Время проведения — с 19.00 до 23.00.
В эту ночь искусство барокко обретёт современные очертания. Сад наполнится образами цветов и исторических персонажей в стилистике необарокко. Впервые в Москве представят перформанс всемирно известного художника и дизайнера Саши Фроловой "Мария Антуанетта", премьера которого состоялась в апреле 2018 года на открытии ландшафтного парка Les Jardins d'Etretat (Нормандия, Франция)".
Драматичные и чувственные барочные арии исполнит обладатель самого высокого мужского оперного голоса — контртенор Глеб Захаров. Арии из опер Г. Ф. Генделя представит восходящая звезда современной оперы, участница проекта "Большая опера" на телеканале "Культура" Яна Дьякова.
Тайны театрального барокко откроет известный своими выступлениями на международных барочных фестивалях театр Petit Trianon (Санкт-Петербург).
Истории из ночной жизни цветов "Аптекарского огорода" расскажут костюмы известной московской художницы и автора многочисленных театральных проектов Венеры Казаровой. Кроме того, зрителей ожидает выступление камерного ансамбля Les Moscovites в традициях знаменитых исполнителей "Музыки на воде" эпохи Людовика XIV и удивительные сюрпризы Музыкальной инсталляции звуков ароматного ночного сада.
Специально для гостей вечера будут открыты все выставки и экспозиции "Аптекарского огорода" — мистические ночные тропики, яркое Царство кактусов, чарующие Плавучие сады для рыб, вкусный Сенсорный огород, Сад лекарственных трав, живописный дендрарий Петра Великого и многое другое. Дресс-код вечера: Extravaganza, платья в стиле барокко, яркие и необычные головные уборы.
Билеты в продаже в кассах сада и онлайн www.hortus.ru Организаторы бала-фестиваля "Ночь Барокко" — компания "Яркие Люди" ('Bright People') и Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".
По данным пресс-службы проекта.
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