Арт-маршрут: «Часовое искусство. Часы XVI – XVII веков в собрании Эрмитажа»

До 14 января 2018 года в Синей спальне Зимнего дворца открыта выставка «Часовое искусство. Часы XVI – XVII веков в собрании Эрмитажа», где представлены уникальные первые памятники часового искусства, созданные европейскими мастерами.

В составе экспозиции около ста предметов ‒ настольные, настенные, карманные механические часы, а также их предшественники – солнечные, лунные и звездные приборы для измерения времени.

Создание часов – область прикладного искусства, которая соединила в себе несколько видов деятельности: изготовление механизма – «сердца» часов и соответствующего футляра-корпуса. В ранний период часы особенно высоко ценились, они выполнялись из редких, дорогих материалов и предназначались, прежде всего, для первых лиц государства, влиятельных персон и знати.

В России часы начали использовать с XVI столетия, позднее вышедшие из употребления экземпляры стали объектом коллекционирования. На выставке можно увидеть разнообразные по форме, техническим и художественным решениям изделия, приобретенные Петром I, Елизаветой Петровной, Екатериной II, а также представителями петербургского дворянства.

Появлению первых механических часов предшествовали иные приборы измерения времени: водяные, песочные, солнечные, звездные часы. В составе экспозиции: старейшие в России солнечные часы работы аугсбургского мастера Клибера (1556); сложнейший астрономический прибор, созданный в 1584 году другими аугсбургскими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом, ‒ астрономические часы, со звездным и земным глобусами – своеобразная система мира в представлении своей эпохи. Особое место занимают универсальные экваториальные солнечные часы, выполненные мастерами «Токарни» Петра I.

Первые механические портативные часы были настольными, в Эрмитаже они представлены, в основном, работами мастеров Германии середины и второй половины XVI века. Самые ранние экземпляры датируются первой третью XVI столетия. До нашего времени дошло всего несколько имен первых мастеров часового искусства. Их редкие произведения показаны на выставке ‒ часы немецких часовщиков Ганса Грюбера с аллегорическими гравированными сценами и часы со сценой распятия Ганса Лукаса Торна. Французская школа представлена уникальным образцом эпохи Возрождения – цилиндрическими часами, выполненными Матье Башеле.

Архитектурные формы корпусов ранних часов соответствовали господствующему художественному стилю, а элементы декора изменялись и варьировались. Для усиления декоративного эффекта корпус украшался колонками по углам и базой в основании. В верхней части часов располагался колокол боя, увенчанный чеканными фигурами, вазонами, балясинами. В центре, обычно, был циферблат, иногда два или три. Основную поверхность изделий этого времени покрывали разнообразные гравированные и чеканные композиции, восходящие к гравюрам того периода. Мастера повторяли сюжетную композицию почти полностью, иногда использовали отдельные фигуры или фрагменты орнаментов. Наиболее распространенными были изображения аллегорических фигур Астрологии, Времени, Истины, Милосердия.

Первые карманные часы представлены на выставке во всем многообразии их форм: в виде книги, образка, цветочного бутона, черепа, креста. Работы Б. Маньена, Исидора Шампиона, Жака Сермана, выполненные в форме креста, могли принадлежать священнослужителям. Чаще миниатюрные часы исполнялись в форме круга, овала, восьмиугольника, квадрата. Особое распространение в XVII веке имели квадратные часы, примером которых являются работы мастеров Луи Баронно, Иоганна Зигмунда Шлёера.

В декор часов включались гравированные надписи, например, такие как: Fugitirreharabiletempus («Бежит невозвратное время»), Tempusfugit («Время бежит»), Fugitaetasutumbra («Жизнь пробегает как тень») и другие. Размышления о не зависящих от человека изменениях природы, о постоянном движении солнца и планет, прогресс науки в изучении окружающего мира нашли отражение в форме часов, выполненных в виде глобуса со знаками зодиакальных созвездий или шара с циферблатом по линии экватора.

Самой популярной формой карманных часов был круг, со второй половины XVII века он стал господствующим. Разнообразны материалы круглых корпусов: золотые, серебряные, выточенные из камня, с крышками из горного хрусталя, украшенные драгоценными камнями и эмалевыми росписями. Искусство декора ярко представлено в часах немецкого мастера Иоганна Ольденбурга, выдающегося французского часовщика Никола Лемендра и целой плеяды мастеров из европейских центров часового дела. На протяжении XVII века характерные особенности стиля барокко проявили себя в использовании пышных цветочных орнаментов, ярких колористических акцентов. Широкое распространение в последней четверти XVII столетия во Франции и Швейцарии получает новый тип эмалевого декора: внутренние, наружные, боковые поверхности корпусов и даже циферблат украшаются композициями расписной эмали. Среди них великолепные часовые корпуса с росписями, выполненными братьями Жаном-Пьером и Ами Хюо и последователями по живописным оригиналам их современников.

Выставка подготовлена Отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа. Куратор, автор концепции выставки ‒ Ольга Григорьевна Костюк, заместитель заведующей Отделом западноевропейского прикладного искусства, кандидат искусствоведения.

Выставка «Часовое искусство. Часы XVI – XVII веков в собрании Эрмитажа» открыта в Синей спальне Зимнего дворца до 14 января 2018 года. Каждый первый четверг месяца вход свободный.

По данным пресс-службы Государственного Эрмитажа.